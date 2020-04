El sismo de 2017 marcó otro mal momento para esas colonias: decenas de edificios de departamentos quedaron seriamente averiados y fueron derribados. Otros requirieron cirugía mayor para no venirse abajo. Muchos damnificados aún no resuelven el problema de vivienda. Por la actual pandemia, la Condesa, Hipódromo y Roma Sur están virtualmente desiertas. Algunos restaurantes brindan servicio de comida para llevar y los menos esperan comensales que no llegan. Sólo abren las tlapalerías, expendios de helados, pan, las tiendas de conveniencia que acabaron con los pequeños negocios; los supermercados, carnicerías y tortillerías. Pero no en todos esos sitios se cumplen las normas establecidas por las autoridades para evitar la propagación del virus. Aunque prohibido el trabajo en la construcción, sigue en varios sitios sin medidas de protección.

No se escucha en las noches el que vende deliciosos y ricos tamales oaxaqueños , que no lo son. De vez en cuando la bocina del comprador de lavadoras, refrigeradores, secadoras, hornos y otros utensilios. Siguen funcionando expendios de comida en la calle que son foco de contagio y camino a la obesidad. Como los ubicados en Tamaulipas y Alfonso Reyes, o en las inmediaciones de la Unidad Familiar del Seguro Social, en la calle de Tlaxcala e Insurgentes Sur. Con el agravante de que estos últimos tiran al drenaje el aceite que utilizan.

La actual pandemia sume en la crisis económica a las tres colonias. El apoyo gubernamental para salir de ella debe incluir una estrategia por medio de la cual residentes, los dueños de comercios y servicios, y las autoridades citadinas logren establecer medidas adecuadas que permitan convertirlas en ejemplo de un auténtico desarrollo urbano.