L

a tragedia y, en general, los momentos de crisis, ponen a prueba el temperamento de los pueblos y también la capacidad intelectual, así como la consistencia ética de sus actores políticos. Los desafíos pueden ser los mismos o semejantes, pero las respuestas diferentes, y por tanto, los resultados, divergentes, como ilustra el fisiólogo y científico social Jared Diamond en sus tres obras articuladas y comparativas Armas, gérmenes y acero, Colapso y Crisis.

Mientras en unos casos las naciones –o los colectivos en gestación– emergen fortalecidas, otras sufren daños severos y aun, tratándose de eventos catastróficos naturales o sociales no bien procesados, los resultados pueden ser fulminantes. Uno de los factores principales a ponderar es siempre la unidad o la división con que se encara un desafío.

Para citar sólo los casos geográficos más inmediatos, tanto el imperio azteca como el imperio inca sucumbieron por la tecnología europea, sus armas de fuego y acero; más los gérmenes que portaban los invasores, ellos –ya con relativa inmunidad, pero sobre todo y pese a la superioridad numérica– cayeron por la división de los pueblos mesoamericanos y la fractura de la clase gobernante inca.

Es en estos momentos de dificultad colectiva, por el Covid-19, cuando tendrían que estarse privilegiando las ideas, hacer el recuento y el análisis de lo que ha funcionado y lo que ha fracasado en las distintas etapas de la historia nacional y universal para extraer lecciones que sirvan al interés colectivo y al interés superior de los mexicanos y no ocurrencias de bote pronto que únicamente confirman los prejuicios de los intelectuales o, peor aún, sólo ratifican lo que es funcional al interés inmediato o la agenda de un actor o algunos actores políticos. Es imperativo reivindicar la majestad del pensamiento, la razón sustentada en argumentos y aun la imaginación trascendente e innovadora que nos arroje luz en el camino.

Ideas para encarar con eficacia el desafío de esta pandemia, con los menores costos humanos posibles. El Covid-19 no es un parteaguas para calibrar humores políticos y lucrar con el dolor de la tragedia. No es momento para redefinir los términos de nuestro federalismo fiscal. Es un llamado para sumar fuerzas y presentar un solo bloque ante la contingencia. Es tiempo de unidad y solidaridad nacional. Es un tema de sobrevivencia y humanidad aquí y ahora, no una coyuntura para revisar la carga del caballo a la mitad del río. Por encima de cualquier agenda política, ideológica o facciosa, es preciso priorizar la salud de los mexicanos.