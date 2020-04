Laura Poy y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 14

La epidemia de Covid-19 no sólo implica un riesgo elevado para la salud ya que, combinada con la pobreza, puede tener efectos aún más profundos. Jaime y Héctor trabajan en el esquema de outsourcing en el área de intendencia de los institutos dealta especialidad de la Secretaría de Salud, con salarios que van de mil 900 pesos a 2 mil 100 quincenales, comer tres veces al día, es imposible , afirma Jaime, quien debe cubrir las necesidades de tres hijos y su esposa.

Pero el SARS-CoV-2 también generó reconversiones laborales como con Ramón que pasó de la venta de ropa a la de protectores acrílicos. Uno tiene que comer, y si no se vende la ropa, pues le buscas , asegura.

Pese a sus bajos ingresos, Jaime se siente agradecido por tener empleo. Hace unos meses me fui de aquí de la zona de hospitales para trabajar en tiendas departamentales porque pagaban 2 mil 200 a la quincena, pero en cuanto se dio esto de la epidemia nos despidieron. Lo bueno es que logre recuperar esta chamba, sólo que ahora que también corrieron a mi esposa hay menos recursos y tenemos que resolver el dilema: si desayunamos no comemos, y si comemos entonces no cenamos .