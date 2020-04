Afp, Reuters y Notimex

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 5

Nueva York. Sin empleo y sin dinero por la pandemia de coronavirus, millones de personas hacen fila durante horas en Estados Unidos, que ya tiene más de 40 mil muertos por Covid-19, para poder recibir comida gratis, mientras los bancos de alimentos temen no poder hacer frente a la creciente demanda.

Las mismas escenas se reproducen por todo el país de Nueva Orleans a Detroit, pasando por Nueva York, donde el gobierno de la ciudad reparte tres comidas gratuitas al día.

Son imágenes de una población desesperada que ha perdido su empleo e ingresos y esperan la llegada de un cheque del gobierno federal, que aprobó a fines de marzo un gran plan de apoyo a la economía. Pero para algunos, como millones de inmigrantes sin papeles, no habrá cheque, advirtió el gobierno de Donald Trump.

Ya tengo dos meses que no trabajo porque fui uno de los primeros que el virus agarró, y pues no tengo trabajo y dinero tampoco , dijo Domingo Jiménez, un inmigrante que hacía una fila de más tres cuadras el viernes para recibir comida en Corona, Queens, en Nueva York. Vengo aquí a que me den un poco de alimento, lo que sea, porque prácticamente estoy sin nada , añadió.

El martes, más de mil vehículos esperaban en fila en una distribución organizada por el banco de alimentos de Pittsburgh, en Pensilvania, cuya demanda aumentó 38 por ciento en marzo, explicó Brian Gulish, su vicepresidente.

El 9 de abril, en San Antonio, Texas, unos 10 mil vehículos hicieron fila en un banco de alimentos.

En Akron, Ohio, las necesidades de los bancos de alimentación subieron 30 por ciento, explicó Dan Flowers, director general de Akron-Canton Regional Foodbank.

Los bancos de alimentos, incluidas las 200 filiales de la red Feeding America, reciben donaciones excepcionales y también en efectivo, de hogares anónimos, dueños de empresas y de la mayor fortuna mundial, que ofreció 100 millones de dólares a Feeding America.

Pero tras un mes con mayor demanda: El aprovisionamiento es aún suficiente, pero en un mes, no lo sabemos , dijo Gulish.

En tanto, los gobernadores en los estados más afectados por la pandemia se enfrentaron con Trump por sus afirmaciones de que deberían reabrir rápidamente sus economías, mientras se planean más protestas como las que en los últimos días han ocurrido desde Nueva Hampshire hasta California en rechazo al confinamiento.