Gabriel comercializa todo tipo de productos usados, entre ellos respiradores industriales de caucho que incluyen filtros. Señala que son artículos que las empresas ya no utilizan, por lo que son recolectados en basureros. Con lo del virus, he vendido un poco más los filtros. La gente nunca pregunta dónde se consiguen. Los vendo baratos para que salgan rápido .

También se venden caretas, entre 50 y 200 pesos; gel antlbacterial casero, 100 pesos la botella de litro; cubrebocas, en dos pesos la pieza o hasta en 50 el paquete de cinco, dependiendo de la calidad; los guantes de látex costaban 10 pesos el par.

Aunque la mayoría de los cubrebocas vienen en bolsa de plástico, no impedía que algunos tuvieran polvo al interior del empaque ya que estaban en el suelo. Pero no sólo eso, en estos mercados sobre ruedas la gente también compra medicamentos de prescripción, algunos ya caducos.

Debido al confinamiento social puesto en práctica por el gobierno federal en todo el país desde el pasado 23 de marzo, se incrementó el número de vendedores en mercados sobre ruedas que venden cosas usadas, entre ellas utensilios de cocina, ropa, zapatos y juguetes.

Uno de los afectados que colocaron su pequeño puesto de pelucas en un tianguis cerca de la avenida Pantitlán, en los límites de Nezahualcóyotl y la alcaldía Venustiano Carranza, explicó que vendía en el Centro Histórico, pero como la mayoría de los comercios cerraron debido a la emergencia sanitaria, tiene que desplazarse a diferentes zonas para ofrecer su mercancía.