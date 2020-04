Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 2

De las 526 camas disponibles de terapia intensiva en los institutos y hospitales de alta especialidad en la zona metropolitana del valle de México, hay 449 ocupadas y quedan 77 disponibles.

Con el fin de contar con mayor capacidad para los casos graves de Covid-19 que requieren intubación, en esas instalaciones habrá 956 camas en total, además de las que tienen otras instituciones de salud, informó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que pese a que hay respuesta positiva a las medidas de mitigación, la epidemia no se ha acabado. No hay que confundirse. Aún no se puede volver a las actividades habituales. Por eso se extendió hasta el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia .

En conferencia de prensa por la noche en Palacio Nacional, precisó que la epidemia no va de salida y esta en su fase de aceleración, esto no agrada a nadie, los contagios van a seguir y se debe lograr que sean menos, por lo que reiteró el llamado: quédate en casa .