n su presentación diaria sobre la situación del Covid-19 en el estado –siempre por redes sociales–, el gobernador Jaime Bonilla Valdez dijo dudar de la decisión que toma el centro del país de mantener la cuarentena en Baja California hasta el último día de mayo cuando se ha dado cuenta de que las decisiones se toman con datos no actualizados; señaló que al final de día será el gobierno del estado el que determine, sin poner en riesgo la vida de los demás, cómo se va poniendo fin a la campaña quédate en tu casa porque no se quiere que sea más caro el remedio que la enfermedad y recordó que en Estados Unidos paró el comercio, pero no la industria manufacturera.