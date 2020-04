E

l comentario de Javier Alatorre es tan estúpido e irracional que uno no puede evitar la sospecha de que hay algo más que cretinismo e irresponsabilidad. Ciertamente, la inteligencia, la preparación profesional, el talento y la cultura no son prendas que distingan a la gran mayoría de los conductores televisivos. Bueno, tampoco la honestidad (¿Le cedemos la palabra a doña María Asunción Arámburuzavala?), y el apego a la verdad y el respeto a sus audiencias. Gran número de estos especímenes carecen hasta de las cualidades elementales para ejercer el oficio: no digamos claridad de pensamiento, uso aceptable del lenguaje hablado, comportamiento formal y decoroso. La voz, que es su instrumento de trabajo, es en muchos casos verdaderamente desagradable, emiten sonidos destemplados y profundamente molestos para el oído humano, y no dudo que para las mascotas del hogar.

Hacen del estudio (qué mala aplicación de esta palabra) una mesa de cantina, y cuando intentan el humor, exhiben su evidente carencia de ingenio y agudeza. Insolentes, se atreven a comentar las noticias y a los datos agregan opiniones personales. A tiro por viaje, cometen impresionantes atentados contra la razón y el sentido común.

Hay, sin embargo, comportamientos que rebasan lo zafio, ridículo y cretino, para adentrarse en el terreno de lo ilícito, de lo ilegal.

La respuesta de la autoridad a la sinrazón de este pésimo parlanchín que, desde su desmedida ignorancia, propagó la criminal versión de que las medidas gubernamentales eran un engaño a toda la población, no puede quedarse en una precaria y ridícula amonesta-ción. Este mentecato (en un latinajo que se an-toja, esto significa capturado de la mente ), no debe quedar impune merced a la declaración amistosa del señor Presidente que, inevitablemente, me recordó una expresión de nuestro tiempo escolar: ¡pues qué amiguitos, cuate!

En una columneta de hace ya varios meses, hice mención de un amigo de gran estimación: Ignacio Pichardo Pagaza. Casi de inmediato recibí una breve pero enérgica respuesta de un miembro de la multitud, quien me expresaba una opinión contraria a los elogios que había yo dedicado a Nacho. No recuerdo la razón concreta que los motivaba, pero eran acordes con la admiración y afecto permanentes que le profesé desde que, hace muchísimos años, iniciamos una gratísima y enriquecedora amistad. Imprimí el comentario y decidí contestarlo de una manera privada para poder hacerlo con amplitud y, además, sin repicar una opinión que obviamente no compartía.

Comencé a escribir mi respuesta y con asombro descubrí que el remitente vivía en Finlandia, circunstancia que acrecentó mi gana de trabar una relación con ese paisano tan distante y presente. Como la carta era severa, pero en absoluto ofensiva y, conociendo el talante y la calidad humana de Nacho, se me ocurrió una idea: ¿y si fuera Nacho quien la contestara? Le hablé, le comenté el asunto y por supuesto que le encantó la idea, pero me sugirió: ¿por qué no le preguntas si no tiene inconveniente en que me muestres el escrito? Diversas dificultades impidieron que se llevara a cabo la grata relación. Recuerdo que le dije: Nacho, tú no dejas ir un voto, aunque ya no lo necesites. Me reviró: Tú me enseñaste este correo para presumir que en Finlandia tienes tantos lectores como en Saltillo. Dolió.