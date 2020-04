Exigen opciones tras cancelación de becas

E

l 17 de abril, 78 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, de UNAM, UAM, UACM, ENAH y la ENDCC, beneficiarios del Programa de Becas 2020 del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, fuimos notificados de que nuestro financiamiento sería oficialmente cancelado, derivado de la emergencia sanitaria, la crisis económica y el congelamiento de recursos por parte de Hacienda.

Recortar el presupuesto que se destinaba a los centros de investigación públicos más importantes del país afecta a miles de jóvenes becarios de tiempo completo, dedicados a la investigación académica en ciencias sociales, humanidades y artes; nos despoja de sustento, alimentación, vivienda y subvención y nos sitúa en un funesto panorama, dadas las condiciones y el contexto actuales.

Pedimos a las instituciones públicas y privadas plantear opciones para que enfrentemos con dignidad esta crisis sanitaria y económica que obligará a precarizar nuestras condiciones de vida y a detener nuestros estudios profesionales.

Daniel Zavaleta Vaquier, Zulay Antonia Saxe Castro y Leonardo Martínez Rodríguez

De mezquindades, la pandemia real, opina

La pandemia real que padecemos es de falsedades, hipocresía, doble moral, descalificaciones, hablar y escribir sin argumento alguno: mezquindades a flor de piel.

Es demencial e inmoral cómo algunos sectores del poder político y económico prefieren mantener sus privilegios a toda costa, sobre la vida humana. Difundir que no hagamos caso a nuestras autoridades sanitarias es irresponsable y criminal, a todas luces.

Arturo García Alcocer

Plantea amnistía para presos políticos

Ante la pandemia del Covid-19, se requiere aplicar la Ley de amnistía a mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas presos políticos, a los que por décadas no se le han respetado sus derechos esenciales: a la vida, a la justicia, a la salud, a la educación y al trabajo.

En el caso de los luchadores sociales, los regímenes autoritarios anteriores les fabricaron delitos graves como homicidio, secuestro o delincuencia organizada, pues como la ley no permite encarcelarlos por su ideología, se les detuvo y se les procesa como delincuentes de alto peligro social, buscando con ello las penas más severas, para que permanezcan años en penales de máxima seguridad.

Con la pandemia su vida está en riesgo. Si se extienden los contagios los centros de reclusión no tienen la capacidad de garantizar el derecho a la salud. La Ley de amnistía debe tener un rostro humano. No se debe perder de vista lo esencial que es la reinserción social, pues la libertad se vuelve oscura sin ella. No los dejen solas ni solos. Lo dice un ex preso político, de los primeros en tener la libertad con AMLO.

David Vargas Araujo

Investigadores llaman a fortalecer al INAH

Los firmantes, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expresamos nuestro rechazo más enérgico a la pretensión de suspender contrataciones de ayudantes de investigación, reducirle fondos e impedir concursos de oposición de plazas vacantes. Reconocemos la contingencia por el Covid-19, sus consecuencias económicas y la necesidad de orientar el gasto público ante ello.