▲ Integrantes de la comunidad transexual abrieron un comedor comunitario en la zona de la terminal de autobuses y el mercado Juárez de Toluca, estado de México, en apoyo a ese sector de la población y a personas de escasos recursos que por la pandemia de Covid-19 han visto mermados sus ingresos y no reciben apoyo gubernamental. Foto Cuartoscuro

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 31

Toluca, Méx., Un grupo de mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual en la capital mexiquense instalaron un comedor comunitario para subsistir durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 y de paso ayudar a personas de escasos recursos.

Las mujeres transexuales, integrantes del grupo Las Famosas, venden por sólo 25 pesos comidas corridas completas para llevar y así cumplir con la jornada nacional de distanciamiento social en un local ubicado en la zona donde se encuentran la terminal de autobuses y el mercado Juárez de Toluca.

Tania, una de las siete mujeres trans con quienes el comedor empezó a operar, afirmó que la idea principal era asegurar su sustento, pues a partir de que se decretó la contingencia ya no tuvieron oportunidad de laborar ni de obtener ingresos. Así, ella y sus colegas instalaron su comedor comunitario, donde ellas elaboran alimentos y los ofrecen a bajo precio, en especial para apoyar a un amplio sector de la sociedad “que vive al día y que si no sale a trabajar, no tiene para comer.

Hay muchas actividades que por no ser esenciales fueron suspendidas por esta contingencia. No sólo nos ayudamos nosotras y garantizamos nuestro alimento, sino también beneficiamos a personas de escasos recursos que por 25 pesos pueden acceder a una comida con sopa, arroz, guisado, agua y hasta postre , explicó.

El establecimiento comenzó a funcionar hace un par de semanas en el número 423 de la calle Puebla. Da servicio de las 9:30 a las 17 horas.

El comedor ha tenido buena respuesta. Al principio atendía de 10 a 20 personas diarias, y ahora más de 70 clientes pasan cada día por sus comidas. Entre los parroquianos figuran comerciantes, empleados de negocios de la zona que debieron cerrar y personas de la tercera edad.