Lunes 20 de abril de 2020, p. 30

Culiacán, Sin., En una transmisión por redes sociales, el director de cultura del municipio de Ahome, Sinaloa, Víctor Carrasco García, conocido como El West, confirmó que dio positivo a Covid-19 y que se encuentra aislado en su casa, desde donde narró lo que ha padecido.

No supe cómo me enfermé. Días de diarrea, no te puedes mover; estaba como vegetal en la cama... la calentura. No puedes hacer nada más que aguantarte. Todas sus oraciones fueron muy valiosas para mí. Estaba viviendo un infierno. Enfrenté la enfermedad en mi casa; no tuve que ser hospitalizado porque todavía puedo respirar por mi cuenta. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Esto es horrible , señaló.

Carrasco García, de 37 años de edad, apareció con el cabello en rastas descuidadas, con un paliacate negro en la frente, cubrebocas y un aparato para medir la oxigenación de la sangre colgado del cuello.