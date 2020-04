Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 4

La pandemia de coronavirus dejará una estela que afectará todas las actividades, entre ellas los espectáculos deportivos. Si en otras latitudes se piensa en la opción de los encuentros a puerta cerrada, en México la realidad impone cautela, considera el promotor Oswaldo Kuchle.

Si lo pienso hoy, definitivamente no se puede hacer boxeo a puerta cerrada , dice sin titubeos Kuchle, presidente de Promociones del Pueblo; lo hemos analizado y discutido con diferentes actores de este negocio, pero por el momento no puede pensarse en esa salida porque implica muchas variables que no se cumplen por el momento, y lo principal: suponen más riesgo para el boxeador .

Una de las propuestas era realizar una función sin público en Cancún, con los equipos aislados y sometidos a control médico. La idea, considera Kuchle, no atiende matices que son importantes para una función.

Las necesidades que no pueden cumplirse y que apunta el promotor ponen al boxeador como el centro de riesgo de contagio.