Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 4

Casi un mes tiene la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza de resguardarse en casa y lo hace en San Juan del Río, Querétaro, cumpliendo al pie de la letra las disposiciones por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus desde que retornó de Costa Rica, tras ganar la medalla de oro en el Abierto de ese país.

Era el último certamen con el que llegaría al selectivo interno de mayo –el cual se pospuso– para disputar la plaza con Briseida Acosta en la división de 67 kilogramos rumbo a Tokio, que también cambió de fecha para el siguiente año por la pandemia.

La incertidumbre es cuándo se termina (el confinamiento) , manifiesta la sinaloense, quien asegura estar bien física y emocionalmente, aunque admite que no al ciento por ciento , pues entrena dos sesiones diarias sin sparrings en el gimnasio donde abrirá su escuela y acondicionó en la planta baja.

“Por lo pronto hay que estar tranquila, no me encuentro aburrida ni estoy de ociosa mirando el techo; lo que sí ha cambiado –dice con buen humor– es que tenía una rutina que no hacía hace muchos años: barrer, trapear, cocinar, porque en el CNAR, donde estaba concentrada, mi único trabajo era entrenar”, cuenta la taekwondoísta que ha ganado todo en el ámbito internacional y con tres preseas de oro, plata y bronce, en justas veraniegas y campeonatos mundiales.