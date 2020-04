E

n estos días de dejar atrás las cosas hemos vuelto a todo. La reclusión, que puede o no ser una forma de soledad, nos regala tiempo, todo el tiempo disponible. Y, sin embargo, no alcanza. El día gira y de pronto ya anocheció, un poquito, mucho. Al fin, completamente. Y no hicimos esto por hacer aquello, dejamos inacabado ese encarguito ya-que-andas-en- home office (gran tendencia, modalidad de trabajo con enorme futuro. Para quienes conserven el trabajo. Para quienes conserven el futuro).

Regresamos a la covacha de los cachivaches para descubrir la cantidad de inútiles trebejos que acaparan polvo y espacio. Los ropavejeros se la ven menos dura que otros en esta temporada de escasez laboral, cierre de comercios y decaimiento productivo. Todos tenemos un taladro roto, un pie de lámpara o un colchón que botar, cajas de viejas compras, cosas anacrónicas como periódicos atrasados, pares de tenis petrificados en sudor y lodo seco, cuadernos de tarea de los niños que a la sazón dejaron de ser niños. Una lata repleta de tornillos de tuerca, pero no una lata de tuercas. Armagedón para los somnolientos nidos de araña y, ¡sorpresa!, una madriguera de ratones entre la petaca de papá y la gabacha de casetes sin casetes. Ropa de algún difunto, o nuestra, pero ya carente de sentido.

Cansados de la vajilla de toda la vida con grecas chatas, la mitad desportilladas de las orillas, nos animamos a intervenirla con las pinturas indelebles de los niños y las garrapateamos de colores, aunque luego nos arrepintamos.

El tiempo-pantalla parece incrementarse, pero no tanto como previmos. Enchufados ya estábamos a cuando mínimo dos o tres pantallas. Se incrementó, sí, el tiempo-nalga, pero sólo entre los sectores de la población antes dados al esfuerzo deportivo o condenados a la tunda de una mina, la construcción de una torre, un túnel, una autopista a través de territorios salvajes de indios hostiles. Trabajos serios, que no dejaban espacio para dar a las nalgas (y con ellas a los pies, las piernas, la cintura, los brazos) un paréntesis de asentamiento blando. En cambio ahora la disponibilidad abunda. De hecho los cojines de la sala pierden volumen y brillo. El sillón frente a la tele, que si no lo ocupa el abuelo el día entero se lo turnan la chiquillada, las señoras, hasta que llega papá con su háganse a un lado y así, en camiseta de tirantes y pantuflas, ocupa su tiempo-nalga, y por ese lapso el sillón vencido, abollado, deshilachado, vuelve a ser el trono del rey de la casa.