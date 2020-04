Polo Castellanos, creador, refirió: Hay mucho qué explicar, las autoridades no están diciendo todo; hay declaraciones revanchistas y oportunistas hacia lo que la comunidad artística ha manifestado desde que entró esta administración y desde aquella vez que quisieron restructurar el Fonca y Mario Bellatín renunció. Deben aclarar qué pasará con ese presupuesto y si los recortes al sector afectarán al Fonca ahora que está dentro de la SC. Pareciera una cortina de humo y un golpeteo a la comunidad artística porque ha señalado situaciones que se vienen arrastrando de administraciones pasadas. Al final, lo que sufre la comunidad artística es la falta de una política cultural que sea transparente, transversal y clara .

Respecto de lo dicho por la secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) de que ahora no habrá corrupción, es un buen deseo que veo difícil se cumpla, porque siempre hay compadrazgos y recomendaciones. Así nació, con Octavio Paz decidiendo quién entraba y salía.

Alberto Híjar, crítico de arte, sostuvo: “Veo mal la desaparición del Fonca, pero como buena dependencia de Estado es necesario controlar la cultura, sobre todo esa instancia, que está llena de privilegiados por más que (el poeta) David Huerta diga que no es así. No veo que cambie mucho la situación, porque el Fonca pase ahora a la SC, por más que esto implicará revisiones, lo que aterra a los privilegiados.

Antonio Ortiz Gritón, pintor y activista cultural, señaló: “La desaparición del Fonca me parece una mala medida. Antes estaban garantizados sus recursos, pero ahora el dinero del fideicomiso que tenía esa instancia pasó al gobierno federal y, aunque este año se cumplirán todos los compromisos, a partir de 2021 la SC deberá pelear por ellos.

Que las autoridades digan que ahora sí será un organismo transparente, sin corrupción, y que fue creado para controlar a los rebeldes y premiar a los compadres, me parece una crítica denigrante al Fonca; lo tratan como si hubiera sido centro de corrupción o cueva de bandidos, y no lo fue ni lo ha sido; dio apoyo a muchos creadores y permitió que se hicieran propuestas muy interesantes.

Alberto Castro Leñero, artista visual, afirmó: “La desaparición del Fonca me parece peligrosa porque desarticula la estructura de la cultura. Sería muy importante crear una nueva con posibilidades de impulsar la creación.

No dejan de existir el riesgo de perder un instrumento muy ágil y ajeno a la instancia burocrática; no dejan de aparecer los peligros de toda burocracia. Lo que incorpora a este sistema a la estructura de la SC, según la Ley General de Cultura, es una norma administrativa. Esto de alguna manera fortalece, pero tendría que salvaguardarse la autonomía artística.

Luis de Tavira, dramaturgo, dijo: “La incorporación del Fonca a la SC tiene pros y contras. Hay que apoyar los pros que lo salvaguardan y fortalecen, sus programas, que también me parecen un pro importante; la estructuración y creación y ampliación del Sistema Nacional de Creadores como eje de manera semejante al de Investigadores, que ha sido la idea originaria de los programas del Fonca.

“Se dice que la incorporación del Fonca ‘permitirá contar con reglas de operación claras’; me pregunto: ¿por qué esta acusación soterrada de alguien que debe mucho a los sexenios anteriores? Lo único que se me ocurre es el antiguo refrán: ‘El león cree que todos son de su condición’.”

Jorge Ismael Rodríguez, artista visual y activista, dijo: “Ojalá sea para bien. Aunque las autoridades culturales aseguran que no, sí hay un cambio, pues era un sistema independiente con presupuesto propio, reglas de operación y resultados clarísimos.

“La secretaria de Cultura habla de transparencia y eso responde más a una narrativa que a la realidad. Me parece lamentable y un cliché hablar de corrupción como si fuera factor fundamental para desaparecer fideicomisos culturales.

“Hay que esperar. Quizás es benéfico, a lo mejor es cierto que vamos a tener un sistema en el que se corrijan los defectos que lo hacían cuestionable. Me asusta el riesgo de que estando el dinero en la decisión de un secretario o un ente superior como la Presidencia acabemos perdiendo lo que había.

Hablo como consumidor de productos culturales, no como artista. A bote pronto, la desaparición del Fonca me parece mala noticia, pero quiero ser optimista.

Damián Cervantes, director de la compañía Vaca 35 Grupo en Teatro, señaló: Es raro porque dicen que se mantiene el Fonca, que es un fondo con reglas claras de operación, pero se va a la SC y le van a cambiar las reglas y el presupuesto; ahí hay algo engañoso .

David Psalmon, creador escénico comentó, opinó: “Nos quedan muchas dudas sobre cómo operará, porque si algo tenía era autonomía. Los proyectos presentados eran evaluados por integrantes de la comunidad artística y eso permitía una relativa democratización y mayor transparencia.

El comentario de la secretaria de la Función Pública de que se acabó el Fonca salinista me parece muy desafortunado y lleno de oportunismo y demagogia. El Fonca se ha transformado en estos 30 años y ha salido sobre la marcha, con aciertos y errores, para convertirse en lo más transparente posible.

No burocratizar la imaginación

Cecilia Appleton, coreógrafa y directora de la compañía Contradanza, apuntó: Con el comunicado de la SC me surgieron muchas preguntas y también angustia porque un cambio en estos momentos de contingencia causa inquietud, dudas; estoy como ese grupo de personas que quiere saber qué va cambiar de la estructura y qué se va mantener. Dicen que desean más transparencia y más claridad, me preguntó si ellos veían poca claridad .

César Martínez, artista interdisciplinario, manifestó: “La incorporación del Fonca a la SC debe implicar la renovación de la importancia y el reconocimiento al valor artístico cultural, identitario, local y global, existencial y fundamental de que el arte está comprometido en sus funciones vitales para satisfacer necesidades básicas en la población.

“La SC deberá multiplicar este programa de promoción de la inteligencia. El arte es investigación y lo que hace falta será adherir a más creadores y manifestantes en su nómina. ¡No burocratizar a la imaginación! Promover un Sistema Nacional de Creadores a la par del Nacional de Investigadores.

Sobre las opiniones de las secretarias de Cultura y de la Función Pública, la paradoja es que el Fonca ha sido la luz al final del túnel del salinismo. Un legado positivo y productivo, que, visto desde el mito de un Sísifo mexicano, son dos fuerzas luchando en sentido contrario como si fuera un albur cotidiano, una metáfora del esfuerzo inútil pero de incesante fuerza y poder; esa es nuestra terquedad por inventar e imaginar en nuestra rutina.

César Moheno, historiador y ex secretario técnico del INAH, comentó: “El Fonca es un proyecto de la sociedad civil y el Estado mexicano; me parece una de las instituciones más virtuosas que se han creado no sólo para la producción y difusión artística, sino para preservar y conservar el patrimonio cultural de México.