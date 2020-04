El doctor aclaró que por ética profesional no otorga recetas, pues no realiza una inspección física de la persona, únicamente orienta. Incluso hay quienes sólo quieren platicar para desahogarse, por el encierro. En sus consultas ha detectado miedo y angustia, principalmente.

Tengo que dar los créditos porque la idea fue de mi hija; creemos que pudiera haber gente que tenga un padecimiento diferente al Covid-19 y que no quiera o pueda salir de casa, y por medio de las redes dar una orientación. No me podía quedar con los brazos cruzados , afirmó el doctor en una entrevista realizada por Internet.

Porque soy médico , son las tres palabras que mueven al doctor Miguel Lucas Carrillo para dar orientación médica gratuita vía Internet a personas que no pueden salir de casa, con el fin de no saturar los hospitales durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Hay mucha incertidumbre sobre ¿qué va a pasar? Se preguntan: ‘¿me voy a enfermar?, ¿estoy en riesgo de contagiar a mi familia?, ¿qué va a pasar con mi trabajo?, ¿qué va a pasar con la economía, qué voy a hacer?’ Es un estrés muy importante.

“No se trata sólo de ser médico de cuerpos, sino de almas; en muchas ocasiones es ‘más fácil’ quitar un dolor físico que un dolor del alma, y a muchos pacientes, sólo con plática, se les ayuda mucho”.

El objetivo de sus consultas, dice, es para ayudar a los hospitales y no saturarlos de enfermos, pues la atención debe priorizarse para los pacientes con coronavirus.

“Tuve una pacientita que estaba muy angustiada porque no sabía si ir o no a su hospital del Issste a hacerse estudios de laboratorio y luego a su consulta; ella es muy metódica y no quería faltar, entonces le di mi punto de vista, y junto con su esposo decidieron no ir porque esa es la indicación, no acercarse a los hospitales hasta que pase esta situación.