ivimos tiempos de angustia e incertidumbre. La barbarie del capitalismo neoliberal se nos revela en toda su esencia. Las consecuencias de poner al capital por encima de la vida hoy quedan a la vista.

Hoy también padecemos la sobreinformación, el ruido y la intensificación de la guerra mediática. Hipótesis que antes nos hubieran parecido absurdas, hoy se confirman. Los análisis de prospectiva se modifican constantemente. Un tímido consenso asoma en el nubarrón: nada volverá a ser igual.

Los gobiernos de todo el mundo se evidencian insuficientes ante la emergencia. Estados Unidos, centro del imperialismo, se convierte también en el centro de la tragedia y, como en el pasado, sus gobernantes, llenos de soberbia, apuestan por la guerra contra Venezuela. Cuba, siempre Cuba, ratifica su solidaridad con los pueblos del mundo y envía a cientos de médicos a donde sea necesario. El mensaje es potente: la salud nunca debió ser negocio.

La emergencia mundial ocasionada por el Covid-19 también ha propiciado, entre otras cosas, interesantes y arriesgados análisis. Algunos proponen el fin del neoliberalismo y el retorno al Estado Benefactor . Otros sugieren el fin del imperialismo encabezado por Estados Unidos y el ascenso de la hegemonía global de China. Demandas como la Renta Básica Universal , la nacionalización de hospitales o la suspensión de la deuda externa de las naciones ganan simpatías.