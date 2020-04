L

a escorada nave trata de seguir a flote mientras entramos en los remolinos más oscuros de la doble o triple crisis que nos vuelve contemporáneos de todos los hombres. Como quería el poeta Paz, tal vez sin imaginar por cuál camino llegaríamos a tal vecindad. Los primeros y rotundos indicios de que la cosa va en serio y, por lo pronto, para peor, son los litigios dentro de nuestro vilipendiado sistema público de salud donde todos los días se oyen voces indignadas que revelan flagrantes insuficiencias en mate-ria de insumos básicos, indispensables para desempeñarse con relativa seguridad en los pisos y pabellones donde la vida de muchos se dirime.

Sin embargo, mención aparte de los bárbaros incidentes en contra de médicos, enfermeras y hospitales, en la mayoría de la sociedad hay conciencia de la responsabilidad y entrega del cuerpo sanitario lo que no debería implicar una negación más o menos abierta de sus derechos humanos y, en particular, laborales, no pocas veces olvidados por autoridades y por supuestos representantes de los trabajadores de la salud.

Esta es una historia todavía por contar, aunque Ricardo Pozas la haya estudiado en profundidad hace años. Para mí, empieza en 1965 con el movimiento médico que conmovió a la clase médica , como algunos galenos me enseñaron a llamarle, y dio oportunidad al presidente Díaz Ordaz para probar sus armas en el campo de batalla que siempre fue su tarea de gobernar. La conclusión: represión y persecución de doctores y afamados investigadores, acorralamiento de residentes e internos y una oportunidad más perdida por el Estado y las fuerzas políticas de entonces para replantearse sus visiones y enfoques sobre la política social, que ya encontraba en la cuestión presupuestal, insuficiente y opaca, sus muchas inconexiones y despropósitos.

Ahora, el Presidente reafirma sus decisiones en materia de política económica sin oír siquiera los planteamientos patronales, tajantemente descalificados a partir de un equívoco enorme: que los empresarios querían condonación de impuestos y rescates al estilo Fobaproa. Es probable que tal barbaridad haya sido cultivada en las cabecitas locas de algunas cúpulas soterradas del circo empresarial, pero lo que dijeron y escribieron sus organizaciones no fue eso. Proponen posponer pagos de obligaciones fiscales y obrero-patronales, diseñar acciones de protección al salario y la ocupación, que obligadamente pasan por la protección y el apoyo a las empresas, sobre todo medianas y pequeñas. Nada excéntrico y parecido a lo que se hace ya en otros lados.