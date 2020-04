Sin embargo, subrayó, es un discurso político que es no solamente inoportuno, sino que no tiene cabida en un país que requiere unidad y no separatismo.

Igualmente, sentenció, es importante no distraer la atención de las prioridades, como la salud de la población y la economía del país, de ahí que pensar en una disolución de la Federación o el rompimiento de un pacto fiscal no solamente afectaría a las economías locales, sino al país entero .

Aseguró que la mayoría de los gobernadores y de la población están contra actos separatistas, los cuales sólo engendran encono, caos e incluso ponen en riesgo a la nación.

Ilegal, llamar a la evasión

Igualmente, sostuvo que los llamados a no pagar impuestos son una actitud ilegal.

“Platicaba esta semana con una persona que me decía: ‘Oye, Ricardo, ¿por qué no hacen nada con aquellas personas que creen que el mundo es Facebook y Twitter y llaman a la desunión, a la separación, al golpe de Estado?’ Ellos viven en una fantasía. No conocen al país, no conocen al pueblo”, aseveró.