Luego de manifestar su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien emitió un mensaje en el que lo respaldó, López-Gatell aseguró que no es un apoyo a una persona, sino a que la conducción de esta epidemia sea con bases científicas, técnicas, con integridad y con un espíritu de unidad , pues alertó que si bien las controversias pueden suscitarse, no deben ser un instrumento para generar miedo o reacciones emocionales que desestabilicen a otros .

El trabajo que hago todas las noches aquí representa el esfuerzo de todo el gobierno federal, no sólo de la Secretaría de Salud, y en síntesis representa el trabajo de todo el país y de todo el sistema de salud. La función que cumplo de 19 a 20 horas es un honor, porque estoy dando voz a centenares de miles de profesionales de la salud, y de forma indirecta a las autoridades estatales del ramo , indicó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó de un honor ser quien informa a la nación los datos epidemiológicos recabados por miles de médicos en unidades de salud de las entidades y de especialistas que laboran en dependencias estatales y federales, pues esto permite conocer, dijo, la dinámica epidemiológica a nivel nacional, luego que Tv Azteca, la segunda televisora del país, llamó en su noticiario estelar a no hacerle caso al funcionario, al señalar que sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes .

Saturación de hospitales

Por lo que respecta al análisis de la tasa de letalidad por estado, que mantiene elevadas brechas entre una entidad y otra, explicó que éstas pueden presentarse por diversos motivos, entre ellas un retraso en la atención médica, que puede ser atribuible al propio sistema de salud si es que está saturado, o a la percepción del riesgo y a un retraso en las familias cuando acuden a la consulta .

En este momento, agregó, “excepto en algunas regiones particulares que hemos mencionado donde sí ya existe un importante grado de saturación de los hospitales, el resto del país ya empieza a tener una sobredemanda de casos de hospitalización, pero todavía no tienen este grado de saturación, concretamente los estados que aparecen al inicio –Chihuahua, Durango, Colima, Hidalgo, Nayarit y Michoacán– no hay saturación de hospitales, el riesgo existe como en todo el país, pero en este momento no lo hay”.