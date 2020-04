Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de abril de 2020, p. 2

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población seguir puntualmente las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y advirtió que la expresión, en sentido contrario, emitida el viernes por el conductor de Televisión Azteca, Javier Alatorre, fue un error , una actitud no bien pensada porque con ese tipo de mensajes se pone en riesgo la vida de las personas.

En un video difundido en Youtube, este sábado el mandatario respaldó, al más alto nivel, el trabajo de López-Gatell, quien es el vocero del gobierno de la República en todo lo concerniente a la estrategia frente a la pandemia de coronavirus, aunque al mismo tiempo llamó a Alatorre mi amigo . También defendió el derecho a la libertad de expresión del locutor y pidió que no haya linchamiento político hacia alguien que opine distinto.

“Nosotros llegamos aquí, a donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo, que se garantice el derecho a disentir, pero sí aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell.

Él es una autoridad, él nos representa, a mí me representa, yo me siento representado por él, yo, mi familia, pero además considero que todos los mexicanos debemos hacerle caso a los especialistas , destacó el Presidente en un video de 15 minutos, el cual apenas cuatro horas después de su transmisión ya tenía medio millón de vistas y casi 4 mil comentarios, en la mayoría de los cuales se exigía sanción para Tv Azteca y su propietario, Ricardo Salinas Pliego, quien desde finales de marzo se manifestó en contra de la estrategia del Consejo General de Salubridad.

El viernes por la noche, en el noticiario estelar de la televisora del Ajusco, Alatorre expresó: “el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero, vamos por partes, las denuncias y la falta de confianza a López-Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California”.

Ayer, el jefe del Ejecutivo federal, López Obrador, manifestó, desde su despacho en Palacio Nacional, que México es de los países con mejores resultados en el combate a la pandemia y, por tanto, tenemos que continuar con las recomendaciones de los médicos, de los científicos.

Destacó que el comportamiento de los mexicanos es de 10 porque se han quedado en casa, y enseguida pidió que se continúe atendiendo a los estrategas que son investigadores de reconocido nivel y premios nacionales de ciencia.

Por eso, expresó, creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre. Fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como cometemos errores todos y, además, hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no debe haber linchamiento político contra alguien que no comparta nuestro punto de vista, incluso que pueda decirnos algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad y que incluso pueda ser dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene derecho a manifestarse, viva la libertad, prohibido prohibir , consideró.