ara variar, los taurinos no se dieron cuenta, pero al hacer públicas, en días pasados, las elevadas cifras que se mueven en la fiesta de los toros de México pusieron en evidencia el notable contraste entre esas cuantiosas cantidades y los discretos resultados, no de distribución, claro, sino de posicionamiento y atractivo logrados por quienes hace tiempo promueven una tradición con 494 años en junio próximo.

Según cifras del organismo Tauromaquia Mexicana, la promoción (sic) y realización de festejos taurinos en el país producen anualmente 6 mil 900 millones de pesos. Asimismo, la tauromaquia genera más de 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos, lo que representa más de 800 millones de pesos por concepto de impuestos. Chale, carnal.