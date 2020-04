No lo dice, pero la unipolaridad fue sepultada por la grave crisis económica de 2008 fomentada por la orgía especulativa de Wall Street en la fase Obama. Fue cuando China cesó su cooperación masoquista con el sadismo financierista de EU que inició en 1971 con la dupla Nixon/Kissinger.

En su artículo en Foreign Affairs ( https://fam.ag/3bizBag ), Haass aborda el mundo post-EU : una de las características de la presente crisis es la marcada ausencia del liderazgo de EU cuya tendencia no es nueva, sino que ha sido aparente (sic) por lo menos hace una década .

Richard Haass rememora las tendencias: un paisaje global de una mayor rivalidad de las grandes potencias, proliferación nuclear, países débiles, flujos brotantes de refugiados, y creciente nacionalismo (sic), a la par del papel reducido (sic) de EU en el mundo : lo único que cambiará con el resultado de la pandemia no es el desorden, sino su extensión .

En su libro de hace tres años. Un mundo en desorden ( https://amzn.to/2VmGzFH ), adujo la ausencia de una superpotencia, antes del Covid-19, cuya pandemia no constituye ningún punto de inflexión , sino que sólo profundiza y acelera las tendencias.

Exagera su deprimente visión de una sociedad anárquica , similar a su correligionario Robert Kaplan (https://amzn.to/3euSpox), como si el género humano no fuese capaz decrear civilizaciones más filantrópicas y menos nihilistas/misantrópicas del orden unipolar anticivilizatorio.

Arremete contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abulta las tendencias subyacentes anteriores al Covid-19: la emergencia de desafíos globales que ningún (sic) país, sin importar lo poderoso, pueda exitosamente contender por su cuenta el fracaso de las organizaciones globales para mantener estos desafíos .

Fustiga el uso de la inexistente comunidad internacional , básicamente aspiracional , y no tiene aplicación en la geopolítica de hoy , lo cual no cambiará pronto cuando las principales respuestas a la pandemia han sido nacionales o aún subnacionales y no internacionales , por lo que, en la fase post-Covid-19, el énfasis cambiará a la recuperación nacional (sic) .

Parte de su pesimismo deriva de la falta de cooperación de EU y China cuya fricción fue exacerbada por la pandemia que reforzará la recesión (sic) democrática evidente en los pasados 15 años .

Vislumbra potenciales temblores post-Covid 19 en India, Brasil, México (sic) y África, abulta las amenazas de Rusia, Norcorea e Irán, y entierra el “proyecto europeo que se desmantela a favor de la supervivencia nacional.

Un grave defecto de Richard Haass es su cosmogonía profundamente escatológica sin el liderazgo unipolar de EU.

Si EU erró su camino, no significa que no existan fractales (zonas de orden dentro del desorden) en el resto del mundo que sean susceptibles de rehacer y/o recomponer el nuevo orden del siglo XXI.

Richard Haass elude y no concede que la nueva batuta del reordenamiento está en manos ya de Rusia y China, a lo cual los estrategas realistas y lúcidos del nuevo EU post-Covid-19 deberían resignarse para luego reasignar su nuevo papel constructivo en el nuevo orden tripolar.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial