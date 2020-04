Nuestro pecho no es bodega

nte la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, la recomendación fundamental: ¡Quédate en casa!, expresada un día sí y otro también por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero del gobierno de la República en todo lo concerniente a la estrategia frente al coronavirus, el doctor Hugo López-Gatell, y la declaración irresponsable en esta situación de pandemia mundial en el noticiero estelar de TV Azteca: Ya no le haga caso a Hugo López-Gatell , es criminal ante el grave riesgo a la salud.

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi), expresa que usted, señor Presidente, tiene el derecho y la libertad de tener a los amigos que considere, para nosotros dicho personaje no es nuestro amigo, sino nuestro enemigo, y tenemos la libertad y el derecho de no dejar entrar en nuestra casa a dicha televisora, así como no acudir a sus respectivas tiendas.

Colectivo Morena Chilangos (Comochi)

Grave atentado al Estado mexicano

La desinformación sistemática de los medios comerciales de comunicación masiva, causa central de la debilidad histórica en el entendimiento del pueblo de México, ha rebasado –con mucho– la tolerancia del estado de derecho; la propensión a usar una concesión del Estado mexicano para denostar al gobierno, mintiendo y distorsionando la realidad, es un asunto de extrema gravedad para todos los mexicanos.

Lo dicho por la televisora del Ajusco ya no le haga caso a Hugo López-Gatell equivale a sugerir un golpe de Estado, y todo por su mezquina intención de conservar privilegios mal habidos: enriquecimiento inexplicable, corrupción, evasión de impuestos, terrorismo informático y cualquier perversión que facilite la acumulación de poder.

Por salud de todos, es momento de marcar separación definitiva entre el poder público y los intereses creados. Como dijeron a Benito Juárez García ante las dudas de ordenar el cumplimiento de la sentencia contra Maximiliano decídase Señor, o la patria se pierde .

Daniel Moctezuma Jiménez

Deuda impagable con quienes saben, quieren y pueden salvar vidas

Pocas generaciones como la nuestra tienen tanto que agradecer al sector salud como la nuestra. Médicos/as enfermeros/as, camilleros, laboratoristas... en la primera línea de combate de una guerra no elegida contra un enemigo invisible pero a veces letal. ¿Acaso alguien pensó que esas mujeres y hombres combatientes del coronavirus no tenían familia, no tenían hijos que atender, no tenían miedos ni compromisos? Realmente un destino, su destino, los alcanzó sin mediar su anuencia. Y nosotros, desde nuestras ventanas, desde nuestra sana distancia, sabremos o cuando menos ya intuimos, que se está gestando una deuda imposible de pagar. ¿Cuánto ha valido la salud en tiempos del neoliberalismo? La vida humana sin precio alguno se pasea por nuestras mentes. Mientras nos recluimos en nuestros hogares, hay quienes están dando las grandes batallas. Nuestra enorme deuda ética y moral está con aquellos que saben, quieren y pueden salvar vidas. Para con ellos y ellas nuestra entrañable deuda para siempre jamás.