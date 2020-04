C

uando las sociedades atraviesan por alguna coyuntura sanitaria de excepción, como la que actualmente ha generado la aparición a escala mundial del nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV2, el apego al conocimiento científico y la prudencia para dar un juicio sobre el tema resultan especialmente aconsejables. En una ciudadanía que vive un presente inquietante y afronta un futuro incierto, la información sin fundamento, el rumor esparcido de manera irreflexiva y las opiniones más apoyadas en filias y fobias que en datos probados, sólo contribuyen a sembrar la intranquilidad, el temor y la discordia. Y si esas actitudes encuentran eco en un medio informativo impreso o electrónico de gran alcance, su capacidad para lesionar el equilibrio público y entorpecer las tareas de restablecimiento de la normalidad se potencia peligrosamente.

Por eso, es preocupante que un comunicador de una de las más importantes cadenas de televisión abierta de México haya hecho un llamado, el pasado viernes por la noche, a desatender las recomendaciones que para mantener a raya los contagios de Covid-19 formula diariamente el especialista encargado de coordinar la estrategia de combate a la pandemia. Las expresiones en tal sentido del conductor Javier Alatorre en un canal de Televisión Azteca, aconsejando a sus televidentes no hacerle caso a Hugo López-Gatell , subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, constituyen por decir lo menos un acto de franca irresponsabilidad.