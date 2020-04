Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 19 de abril de 2020, p. 20

El ex legislador Martin Lee, de 81 años, sale de una estación de policía en Hong Kong el sábado después de ser arrestado junto con al menos 14 activistas prodemocráticos acusados de unirse a las protestas. El gobierno de China rechazó los comentarios hechos por la cancillería británica sobre los arrestos de sospechosos de organizar y participar en reuniones no autorizadas, y que destacó que otros países no tienen derecho a interferir.

“Es completamente erróneo que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido haya distorsionado la verdad al describir las reuniones no autorizadas como ‘protestas pacíficas’, con el objetivo de encubrir, tolerar y exonerar a los alborotadores anti-China en Hong Kong”.