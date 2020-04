Afp y Ap

Domingo 19 de abril de 2020, p. 19

Washington. El gobierno del presidente Donald Trump no pretende usar la fuerza militar para derrocar a Nicolás Maduro, aun cuando está expandiendo sus operativos antinarcóticos en el Caribe, afirmó el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unido, se informó ayer.

Asimismo, el Pentágono anunció ayer que extenderá hasta el 30 de junio la suspensión de sus movimientos alrededor del mundo, al tiempo que flexibilizó los límites en el despliegue y la repatriación de tropas.

Faller afirmó que la reciente decisión de duplicar los recursos antinarcóticos en Latinoamérica llevaba meses en desarrollo y no estaba directamente vinculada con la imputación de Maduro en Nueva York por cargos de dirigir una conspiración narcoterrorista a través de la cual se enviaban 250 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos.

Agregó que la presión económica y diplomática –no el uso de la fuerza militar– seguían siendo las herramientas predilectas de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder.

Este no es un cambio en la política del gobierno de Estados Unidos , dijo Faller, quien no obstante celebró que el reforzamiento de medidas de vigilancia afecte las finanzas de Maduro y su dominio. No es un indicio de algún tipo de nueva militarización en el Caribe .

El despliegue anunciado este mes es una de las operaciones militares más grandes de Estados Unidos en la región desde la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Noriega y llevarlo a Estados Unidos para enjuiciarlo por cargos relacionados con narcóticos. La operación involucra activos como buques de guerra de la Marina, aeronaves de vigilancia Awacs y fuerzas especiales terrestres pocas veces vistas antes en la región.

Faller dijo que el coronavirus forzó a algunos en el Pentágono a reconsiderar el momento del despliegue debido a preocupaciones por la seguridad de los militares. Aunque se han mejorado los controles para proteger a la fuerza laboral, se determinó que, a largo plazo, Estados Unidos está posicionado para tomar ventaja de la alteración en las cadenas de suministro de narcóticos causada por el virus, ya que los cárteles de drogas pasan apuros para conseguir precursores químicos y otros insumos.