Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 19 de abril de 2020, p. 23

Tepic, Nay., En unas cuantas horas, las mentadas de madre y otros insultos que recibió por la red ablandaron al gobernador panista Antonio Echevarría García, quien derogó un no circula que su gobierno aprobó la noche del viernes para dosificar el tránsito de los 484 mil 176 vehículos que circulan por toda la entidad, de conformidad con datos aportados por la Secretaría de Movilidad del Estado .

Según la medida, publicada la mañana del sábado en el Periódico Oficial de gobierno, entre lunes y viernes la circulación vehicular disminuiría 20 por ciento y los fines de semana a la mitad para mitigar la propagación del coronavirus.

La difusión de estas medidas provocó numerosas quejas y se lo hicieron saber a través de redes sociales a Echevarría.

Sí, nos equivocamos, no lo vamos a llevar a cabo, son decisiones que a veces tomamos para salvar vidas , dijo el mandatario estatal al justificar la anulación de la medida.