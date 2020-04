De los corresponsales

Domingo 19 de abril de 2020

En municipios de los estados de Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Morelos y estado de México, autoridades continúan con la aplicación de medidas para que las personas se queden en sus casas y así se reduzca el riesgo de contagios de coronavirus.

En Compostela, Nayarit, el acceso a los pueblos turísticos de Rincón de Guayabitos, Los Ayala, La Peñita de Jaltemba y Paraíso Escondido, ha quedado prohibido a turistas y fuereños. Además, los pobladores bloquearon la entrada de las comunidades con toneladas de tierra y piedras y a los habitantes se les entregó un tarjetón provisional e intransferible, que cuenta con los datos del vehículo y sólo uno por familia, el cual les da acceso a sus viviendas. Las autoridades policiacas que se encuentran en los filtros harán válido el documento .

Mientras, en los municipios de Salina Cruz, Oaxaca, y de Matamoros, Tamaulipas, las autoridades informaron que la policía se encargará de controlar a las personas que anden en la calle.

El edil de Salina Cruz, Juan Atecas Altamirano, dijo que a partir de ayer se han reforzado las medidas de seguridad por la pandemia; explicó que a las personas que estén en la vía pública se les invitará a irse a su casa si no realizan alguna actividad esencial. Si es menor, será trasladado en la patrulla municipal a su vivienda, donde se hará un exhorto a sus familiares. Mencionó que a pesar de que en este municipio no hay casos positivos de coronavirus, eso no significa que se relajen las medidas de prevención, por el contrario, por eso se pide a la población que no salga de sus hogares.