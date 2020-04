Ap

Nueva York. Semanas en cuarentena con niños pueden agotar toda una colección de películas.

Incluso con servicios de streaming como Netflix, Amazon y Disney Plus, muchos hogares ya han tenido sus sobredosis de Frozen (Frozen: una aventura congelada), Onward (¿Unidos?) y otros títulos, pero existe un mundo más amplio de cintas para los pequeños.

Asumiendo que ya han visto obras como El fantástico Sr. Zorro, El gigante de hierro y Los Muppets, aquí se ofrecen algunas opciones que quizás no hayan considerado, todas disponibles en servicios de streaming, para renta o gratuitas.

Fly Away (Home: volando a casa). La sinopsis de esta película de 1996 con Anna Paquin y Jeff Daniels sugiere una cinta familiar sensiblera, pero tiene tanta gracia que se eleva sobre lo ordinario. Además, los gansos son realmente maravillosos. Una chica de 13 años (Paquin) se muda a la casa de su padre (Daniels) en un área rural de Canadá tras la muerte de su madre. Adopta un nido de gansos abandonado, los cría y les enseña a volar al sur para el invierno. El director, Caroll Ballard, y el fotógrafo Caleb Deschanel, también crearon un filme de belleza pastoral y dulce camaradería entre niños y animales en El corcel negro, de 1979, que puede verse en Amazon Prime.

El castillo de Cagliostro. Para ver películas de Studio Ghibli en streaming habrá que esperar el lanzamiento de HBO Max en mayo. (Fuera de Estados Unidos, están disponibles en Netflix). Son tan maravillosas que pueden proceder y comprar copias de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. Pero por ahora, pueden ver el primer largometraje dirigido por Hayao Miyazaki, maestro de la animación y cofundador de Ghibli.

The Castle of Cagliostro no es considerado lo mejor de Miyazaki, pero el ímpetu y la imaginación del director ya se perciben en esta cinta, una aventura que sigue explotando al gallardo ladrón Arsène Lupin. Aquí, Lupin descubre que el botín de un casino robado es falso.

Ningún niño que crezca viendo al comediante Buster Keaton saldrá perjudicado, es un hecho. La mayoría de los pequeños reconocen y ríen a carcajadas con su ingenio. Las cintas de Keaton están ampliamente disponibles, pero muchos de sus cortos igualmente brillantes pueden verse gratis. Entre ellos Una semana, en el que intenta construir una casa; La cabra, donde es confundido con un asesino, y Policías, en el que enfurece a toda la fuerza policial de Los Ángeles.