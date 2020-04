Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de abril de 2020, p. 5

Fueron infinidad de participaciones, una tras otra, de cantantes y músicos, quienes se unieron desde su confinamiento –en algún punto del planeta– al histórico concierto virtual One World: Together at Home para dar alegría y un respiro a los rincones en la Tierra .

Ayer, imágenes de la población en aislamiento generando música desde sus balcones o ventanas debido a la pandemia de Covid-19 fueron un anclaje más para permanecer en el maratónico streaming musical, que antecedió a un concierto virtual, impulsado por la organización Global Citizen.

Lady Gaga abrió la segunda parte de la transmisión, con singular entusiasmo en Smile.

Le siguió, para disfrute de los espectadores, Stevie Wonder quien, al piano cantó, Lean on me; mientras, Paul McCartney antes de interpretar Lady Madonna, lanzó un llamado para que se refuercen los sistemas sanitarios en el mundo, para que crisis como estas no vuelvan a suceder .

Kacey Musgraves, con Rainbow, antecedió a Elton John, quien, al piano, dio un mensaje de fortaleza a quienes trabajan sin receso, con I’m still standing (Sigo en pie); mientras el colombiano Maluma prefirió el tema Carnaval.

Los Rolling Stones aparecieron, cada uno desde su confinamiento, para emocionar a los espectadores con You can’t Always get What you Want.

Más de ocho horas

One World: Together At Home fue una actividad de más de ocho horas dividido en dos formatos: la primeras vía streaming, seguido de un especial de televisión con la participación de los mencionados Lady Gaga, Rolling Stones, Paul McCartney y Stevie Wonder, así como Taylor Swift y Billie Eilish, entre otras estrellas que enviaron mensajes de esperanza, unión y fortaleza.