Abril del Río

Periódico La Jornada

Domingo 19 de abril de 2020, p. a11

Esta joven va por sus terceros Juegos Olímpicos y tiene mucho qué dar , promete en tercera persona entusiasta Alejandra Orozco, quien al cumplir este domingo 23 años se mantiene motivada por haber ganado la plaza para México en 10 metros individual y busca otro boleto en plataforma sincronizada junto con Gabriela Agúndez.

Todo ha pasado muy rápido; me da risa que ahora soy de las más grandes tirando plataforma cuando hace poco era la más pequeña. Se me fue volando el tiempo y a veces no me la creo, que mi historia empezó al revés, con una medalla (olímpica) y luego fui sumando más , compartió la atleta que ganó a los 14 años plata olímpica con Paola Espinoza en plataforma sincronizada de Londres 2012.

La clavadista se reafirma satisfecha por haber ganado la plaza olímpica al coronarse en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y espera conservarla con su nombre, para lo que deberá someterse a una última evaluación en un control nacional.