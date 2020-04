E

l 16 de marzo de 2020, el mismo día en el que en El Correo Ilustrado de La Jornada publiqué esta carta con relación al Covid-19, Me atrevo a opinar que estamos viviendo una guerra mundial en la que, por primera vez en la Historia, todos los países están unidos en contra de un enemigo común, que no es humano, pero que sí es fatal, Clarisa Landázuri escribió en La Voz Brava, “Dirán que lo imaginé, lo cierto es que cuando me encaminaba al supermercado a hacerme de lo indispensable para pasar alimentada el encierro al que la crisis nos ha confinado globalmente, se me acercó un vagabundo, sesentón, de mirada particularmente chispeante, que me pidió dinero, ‘Lo que usted quiera darme, señora, y perdone el abuso’, con habla, dicción y maneras mejores de las que su aspecto podía anunciar. Vestido de harapos, con una barba tupida gris, hirsuta, larga, descuidada; con una trenza gris, larga, rala, que asomaba por la nuca debajo de un sombrero de ala ancha, de fieltro negro desgastado; de guaraches de suela de llanta; con un pantalón demasiado amplio para su delgadez, ajustado en la cintura con un mecate; con una camiseta negra de cuello alto y manga larga, demasiado holgada para su delgadez, ‘Lo que usted quiera darme, señora’, me dijo. Le di un billete de 200 pesos, que enrolló y colocó sobre la oreja derecha, como si fuera un lápiz.

“Al salir del supermercado, con una canasta repleta que me colgué del hombro, contenta porque había encontrado suficientes alimentos y bebidas para atravesar sin sobresaltos al menos la primera quincena del encierro obligado, me disponía, recargada, a subir la cuesta y llegar al Café Bravo y, a la vuelta, a mi casa, cuando, al pasar frente a la librería Libros, libros, libros, la única de Brava, pero bien surtida, de clásicos de siempre, vi salir de sus puertas al vagabundo, al destituido, con un libro bajo el brazo. Controlé mi impulso de alcanzarlo y abrazarlo, pero no frené mi curiosidad. De modo que, con mi cargamento encima, me desvié de mi camino y seguí al desharrapado.