Beck llegó a definir a esta nueva forma de subjetividad social como sociedades de riesgo , donde la vida transcurría ya no bajo los anhelos del cambio, sino en un simple sobrevivir frente a las amenazas de salir lastimado o siempre mal parado. Hartog confeccionó el concepto de presentismo para describir esa suerte de colapso del futuro e intrusión del pasado de tal manera que la vida transcurría navegando en un presente cada vez más elongado sin orientación precisa. Y, si embargo, todas estas visiones mantenían su lejana cercanía en la medida que no afectaban directamente las vicisitudes de las élites gobernantes.

Hasta que llegó el coronavirus. Un virus con una extraña particularidad: su contagio puede acontecer sin síntoma alguno. En principio, toda la población puede ser sospechosa de ser un portador que disemina el contagio en escala cada vez mayor. Una criatura invisible y mortal. Frente al pánico, los epidemiólogos oficiales recetaron el autoconfinamiento. Evitar, cuando no prohibir, los contactos entre las personas.

Los estados nacionales hicieron suya esta tarea de una manera muy particular. Finalmente se les presentaba la oportunidad de un dispositivo de control casi perfecto: el miedo de todos a encontrar la muerte a la vuelta de la esquina. Un tipo de miedo sin precedente alguno, salvo en la novela de Stephan King Apocalipsis.

Durante semanas, el sistema salud/enfermedad/contagio se ha apoderado de toda la subjetividad global, haciendo a un lado todos los misteriosos mecanismos en que ha dado paso a la generación de una nueva forma de vida: aquella que convierte al otro en una inevitable amenaza, en una sospecha sin reposo. Incluso a los médicos, enfermeras y camilleros, los héroes de este colapso, a los que en España y en Italia se les denosta como cerdos contagiadores .

¿Pero son ellos los únicos héroes? La electricidad sigue fluyendo a las casas; alguien la produce. Internet está en su hora pico, alimentado por cientos de miles de empleados de sus compañías. Alguien barre las calles, el oficio acaso más peligroso del momento. Las gasolineras surten combustible. ¿O no? Una parte sustancial de la sociedad continúa trabajando, en contacto permanente. Y no porque sean héroes , sino por la desesperación de no perder el empleo. La esfera del trabajo ha sido una vez más borrada del mapa. De ella no sabemos absolutamente nada. Y no sabemos nada, porque la solución oficial a este dilema no parece ser otra más que mantener los dispositivos de la distancia social en vilo. Al parecer vamos a pasar de la distancia social a la condición ser distante, en términos ontológicos.