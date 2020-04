Andrea Becerril

Entre 5 mil y 6 mil indígenas encarcelados bajo procesos irregulares, mujeres que sufrieron abortos, personas que cometieron robos simples y sin violencia, luchadores sociales acusados de sedición y aquellos que delinquieron por razones de pobreza o marginación podrán ser liberados por la ley general de amnistía, que se aprobará este lunes en el Senado, informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Es el único punto de la agenda que habrá de desahogarse en esa sesión ordinaria del 20 de abril, la cual se llevará a cabo bajo medidas sanitarias estrictas, a fin de evitar cualquier contagio, expuso a su vez la presidenta de esa cámara, Mónica Fernández Balboa.

El senador Monreal rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya presionado a para regresar a sesionar y aprobar la ley general de amnistía. Lo harán, dijo, porque es uno de los pendientes que debieron desahogar en este periodo, el cual debió suspenderse por la contingencia provocada por el Covid-19 y ahora es urgente, como un gesto de humanidad para los más marginados que están recluidos.

Recordó que en otros países del mundo se han emitido con carácter urgente leyes para liberaciones anticipadas de reos. Por ejemplo, dijo, Turquía va a liberar a 90 mil detenidos y recientemente Birmania o Myanmar anunció que lo haría con 25 mil personas, entre ellas extranjeros.

Sin sustento, afirmación de que se libera a delincuentes

Monreal Ávila respondió que no tiene ninguna base la acusación del PAN de que Morena va a liberar a delincuentes. De entrada, insistió, la ley ampara a quien haya cometido el delito por primera vez, que no haya sido con violencia, ni usado armas de fuego y que no sea delito grave.