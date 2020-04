▲ Quedó atrás la cultura del no pago de impuestos, señaló el Presidente, quien expresó su reconocimiento a los 3 millones 519 mil 976 contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos entre el primero y el 15 de abril. Foto Pablo Ramos

Y les estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos. Una gran injusticia, porque se obliga a todos a pagar impuestos, todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto; pero los de mero arriba no pagaban, hacían operaciones de miles de millones de pesos, vendían bienes y no pagaban impuestos.

En cuanto a los impuestos, dijo que quedó atrás la cultura del no pago, y destacó el trabajo de un grupo de abogados que defienden al fisco. Precisó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha negociado el pago de 15 mil millones de pesos a la hacienda pública, de un total de 51 mil millones que adeudaban 15 grandes empresas, producto de arreglos en gobiernos pasados.

En otro punto de la conferencia, restó importancia a las críticas predecibles de sus adversarios, como cuando opinaron en torno al proyecto de la guía bioética para hacer frente a situaciones extremas por la expansión del Covid-19. Son cosas muy fuertes, muy humanas, cada quien tiene su manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, meterse en esos casos es realmente no tener qué hacer, o sea, es ganas de buscarle tres pies al gato.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se refirió a la conversación que sostuvo el jueves con el gobernador del Banco de México, la cual, señaló, fue en términos muy amistosos y abordaron la posibilidad de la entrega de recursos al gobierno en abril del año próximo para hacer frente a la depreciación de nuestra moneda; pero –indicó el Presidente– no vamos a utilizar créditos, tenemos líneas de crédito abiertas, pero no queremos endeudar al país como era antes .

Precisó que la recaudación fiscal no ha caído y, al contrario hay 29.5 por ciento de incremento en este ámbito, así como en la recepción de declaraciones de personas físicas durante este año respecto del anterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que hay dinero en caja , es decir, finanzas públicas sanas, por lo cual no hay necesidad de pedir créditos, a pesar del momento crítico que se vive en México y en el mundo.

En contraparte, López Obrador aludió también al civismo y responsabilidad de las personas físicas en el pago de sus obligaciones. Dio a conocer un dato que le hizo llegar la titular del SAT, Raquel Buenrostro, del que se desprende un crecimiento en ejecuciones fiscales.

“Para que vean el nivel de solidaridad, por eso sí, todo mi cariño para el pueblo, y amor con amor se paga. Estamos hablando de los momentos de crisis. Cuando decían, me pedían algunos: ‘Pospón, prorroga, que el pago de impuestos tres meses, seis meses’. Imagínense, hacemos eso, nos quedamos sin recursos para las necesidades básicas.

Expuso que el número de declaraciones anuales de personas físicas del primero al 15 de abril de 2019 fue de 2 millones 718 mil 215. Ahora, 3 millones 519 mil 976, incremento porcentual de 29.5, casi 30 por ciento en plena crisis. ¡Un aplauso al pueblo de México!

No hay investigación contra Peña Nieto

López Obrador respondió que su gobierno no tiene ninguna investigación abierta contra el ex presidente Enrique Peña Nieto. Puede haber denuncias en la fiscalía, de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia , aclaró.

Sostuvo que en México ya no hay corrupción arriba , pero falta limpiar abajo , y conminó a la participación del pueblo para denunciar a los que quieren mantener las injusticias y los privilegios.

Respondió también al golpeteo mediático en su contra en el que se incluye un editorial crítico del rotativo inglés Financial Times: “No pasa nada. Le meten y le meten a la campaña sucia; y cuando digo que le meten, le meten es también dinero, porque ni modo que sea todo de gratis, de violín, porque hay hasta editoriales en periódicos famosos del mundo y todo muy orquestado. Hay toda una estrategia.”