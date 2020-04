ucho se habla de las miles de personas que se han quedado sin trabajo y no cuentan con ningún ingreso para resistir la cuarentena (que al parecer será al menos de 60 días) que vivimos. En particular, cientos de artistas independientes se han quedado en el desamparo total y son practicamente nulas las iniciativas de las instituciones culturales para brindarles una ayuda para sobrevivir. Sin embargo, han surgido propuestas generosas desde la independencia del gremio artístico para ayudar a los más necesitados, es el caso del fotógrafo y promotor cultural Jorge Panameño y de la directora de Eterno Femenino Ediciones, Noemí Luna García, quienes con sus propios recursos y con la solidaridad de otros amigos han creado pequeñas redes de distribución de despensas para repartir de mano en mano a quienes así lo requieran.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden comunicarse al teléfono: 55-7536-7645.

Siete manos amigas entregan despensas

Por su parte, la directora de la editorial independiente Eterno femenino Ediciones, Noemí Luna Garcia, ha tenido también la iniciativa de armar despensas y repartirlas a los artistas que así lo requieran. La cuarentena inició y con ella recibí la llamada de una compañera editora, madre sola, su hijo estaba en crisis nerviosa y ella con la despensa vacía, me pidió un paro y me sentí tan mal de no poder apoyarla con despensa alguna. En México, la mayoría del trabajo editorial que realizamos es altruista,tenemos que hacer otras labores para salir adelante. Así que pensé rápidamente en armar una despensa. Limpié mi cocina y busqué bolsas para dividir la mitad de aquello que tenía. Luego llamé a siete amigas y les solicité algo que pudieran compartir. Atendieron al llamado y salí en la madrugada desde Texcoco a mi primer escala en Desierto de los Leones, regresé al centro de la ciudad y así anduve todo un día. Por la tarde llegué a reunirme con mi amiga a entregarle una despensa muy bien surtida. Se fue feliz. Ver su rostro de felicidad y agradecimiento fue lo que me hizo continuar y abrir el proyecto. Lo nombré Siete Manos Amigas. Redacté un mensaje para los colaboradores de Eterno Femenino Ediciones, editorial que creé hace 10 años. En ese mensaje les preguntaba que si tenían algo que donar para armar despensas. Sólo tres personas me respondieron para decir que no podrían apoyar. Sin embargo, las peticiones subieron y más gente solicitó apoyo. En el transcurso de estos días hemos apoyado a editoras, artistas plásticos, escritores, madres solas, niños con capacidades diferentes cercanas a esta casa editorial. Hasta la fecha, hemos entregado 16 despensas que han apoyado a 25 personas. Y tres apoyos económicos que han llegado a diversos estados de la República. La ayuda ha llegado en 70 por ciento de escritores de Eterno Femenino Ediciones, lo demás ha sido con el apoyo de La Ciudad de Las Mujeres, que dirige Layla Sánchez Kuri; la Célula Literaria Madre Coraje, coordinada por el escritor Juan Carlos Castrillón, y el apoyo de la activista Tania Pantoja. Seguiremos trabajando hasta el final de la situación pandémica .

Noemí explica que con cada despensa se obsequia un libro y, para quienes quieran apoyar este proyecto, ella personalmente va hasta su casa a recoger víveres o bien los pueden acercar a Villa Coapa o a las estaciones del Metro Apatlaco o Viaducto. Los interesados pueden envíar un mensaje por inbox a eternofemeninoediciones o por whatsapp al 55 42 51 83 36. Se requieren artículos básicos. enlatados, granos (frijol, arroz, avena, azúcar, garbanzo, lenteja, haba) leche en polvo. Papel higiénico, jabón.