Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 18 de abril de 2020, p. a12

Celebramos los 50 años de un clásico: Bitches Brew, de Miles Davis.

Abril de 1970: el lanzamiento de este álbum causa remolinos de asombro. Sus dos canales de percepción surten efecto de inmediato.

Bitches Brew tiene dos niveles de audición, me instruye Valentina Gatti:

Uno, lo puede uno escuchar en su plena complejidad, aridez, soltura, invención varia plena de rigor. Pide mucho al escucha, en primer lugar, mucha atención.

Dos, lo puede uno escuchar en su plena placidez, como un jazzecito ligero y delicioso, bien tomando un vinito, bien haciendo el quehacer cotidiano.

En palabras de Ted Gioia, máxima autoridad del jazz en la actualidad, Bitches Brew es música cruda, sin filtraciones, laberíntica, discursiva .

Doce músicos en acción, diez de ellos forman la sección rítmica y en consecuencia, plastas de sonido, texturas densas, espesas.

Y sobre esos tapetes persas, Miles el semidios lanza llamaradas azules desde su trompeta con sordina, nuevas capas de sonido que se adhieren a las que fluyen por sí solas, en remolino.

Hay tres maneras de acercarse a este referente de la historia de la música: el álbum original, los cuatro discos que conforman The Complete Bitches Brew Sessions, o bien un prólogo estupendo: Bitches Brew Live, que no es otra cosa que el concierto en vivo que ofrecieron estos mismos músicos en el Newport Jazz Festival, en julio de 1969; es decir, nueve meses antes de su parto, abril de 1970.

Todas esas grabaciones pueden escucharse en Spotify, Apple Music, Deezer y todo ese conglomerado de aplicaciones de Internet que constituyen la nueva manera de escuchar música, dado que todo cambió debido al confinamiento por la pandemia Covid 19, aceleradora de moléculas y de etapas de la historia.

Precisamente, si alguien cambió el curso de la historia fue Miles Davis. Y lo hizo muchas veces.

Para la mayoría, esas muchas veces se pueden nombrar sucesivamente así: bop, bibop, hardbop, cool jazz, free jazz, fusion jazz, electric jazz, jazz-rock. Y Bitches Brew.

En las notas al programa originales, que se pueden leer en la contraportada del disco elepé, ralph j. gleason (así firma, con minúsculas, así como minúsculas pueblan su texto entero), anuncia: a new kind of music is emerging .

Y cuando nace una nueva música, con ella se gestan nuevas maneras de escucharla.

Con Bitches Brew, añade gleason, las viejas formas parecen inadecuadas. no (sigue con sus minúsculas el maestro gleason) las viejas eternas verdades sino las viejas estructuras y la nueva música no lo es tampoco en tal sentido, porque es aún creación artística en sí misma y sucede de manera nueva gracias a sus materiales, nuevos .

¿Qué es nuevo? Por ejemplo, el sax de Wayne Shorter suena a contrafagot por debajo de las densas capas de sonido (batería en contracanto, guitarra soltando chasquidos metálicos, el bajo trotando a campo abierto) que nos ubican, de inmediato, en un pasaje de Le Sacre du Printemps, de Stravinsky.