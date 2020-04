Sin embargo, en los trenes el grueso de los usuarios no acataba la medida; en un vagón de la línea 12, que corre de Tláhuac a Mixcoac, siete de veinte pasajeros no lo tenían; tres de 10 en otro de la línea 7 El Rosario-Barranca del Muerto; ocho de 14 en Pantitlán-Observatorio y tres de 12 en Indios Verdes-Universidad, mientras la que va de Cuatro Caminos a Taxqueña el tren permaneció detenido durante 12 minutos en Pino Suárez, pasadas las 11 horas, y llegó a tener en un vagón más de 60 personas de las que por lo menos 14 no usaban cubrebocas.

En el andén, los policías instaban a los usuarios a colocarse la mascarilla, algunos incluso los apercibían: El uso del cubrebocas es obligatorio y la gente que no quiera simplemente no va entrar. Hay que portarlo, por favor .

En Mixcoac y Tacubaya la situación era mucho más relajada que en Pantitlán. Mientras trabajadores auxiliares ofrecían desinfectante, los policías no informaban a usuarios sin cubrebocas que el uso es obligatorio y tampoco se ofrecían en los torniquetes, aunque varios los agarraban por cuenta propia, algunos incluso tomaban otro si portaban el propio.

Tampoco se observaron carteles, y en las estaciones Xola, Etiopía, Pantitlán, Zapata y Pino Suárez, sí, con el aviso de que a partir del 17 de abril es obligatorio. Es indispensable utilizarlo de forma permanente durante todo tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta acción se suma a las medidas de higiene al viajar por la red durante la contingencia .

Ese mensaje se escuchó por el sistema de audio en Pino Suárez y Pantitlán, pero no en otras líneas.