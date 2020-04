C

uando Boaventura de Sousa Santos (bit.ly/3dLVeBk) ce-rraba sus reflexiones en tiem-pos de coronavirus apelando a la sociología de las ausencias , subrayando la necesidad de tener en cuenta las sombras que crea la visibi-lidad (de la pandemia) y apuntando a laextrema vulnerabilidad al virus de los miles de refugiados detenidos en campos de internamiento en Grecia que hu-yen de las guerras en Medio Oriente –co-mo Moria (bit.ly/3b4l2Hb), un espacio construido para 3 mil personas habitado por más de 20 mil (bit.ly/2VhqEXY) donde, subrayaba el autor de Una epistemología del sur, hay un grifo de agua para mil 300 personas y falta jabón −, un verdadero abismo negro se me estaba abriendo en la cabeza.

En un papelito, en medio de una tormenta cognitiva, anoté cantinfleando un poco las posibles posibilidades:

1. Las crisis inexorablemente cambian las maneras en que miramos las cosas .

2. En la pandemia, pensar en cosas peores es simplemente una estrategia de sobrevivencia .

3. A veces una cosa inevitablemente lleva a la otra .

Como muchos, ya llevaba días, mirando diferente a una simple barra de jabón, según la ciencia el mejor arma en nuestras manos en contra del Covid-19 : las membranas de lípidos del virus se disuelven y éste se cae como un castillo de naipes (bit.ly/3dYBhrh).

Me acordé incluso –cantinfleando mentalmente un poco más− de algo de lo que ya no me acordaba, de mis tiempos de hacer el jabón casero en colectivo (“tú le sigues dando vueltas y yo voy por unas caguamas”).

Pero las palabras campo y jabón eran la mezcla que detonó todo (el jabón y la nitroglicerina al final van de la mano, basta mirar cualquier libro de química orgánica). Esperen tantito, ahorita va, fruto de una mente desesperada e infectada tal vez con el mismo virus(¡sic!) que la de –por ejemplo− Robert Fisk que por un lado con rigor y puntualidad censura usos y abusos de analogías a la Segunda Guerra Mundial −como ahora apuntando a una verdadera infección del lenguaje a causa de esto, que aísla el significado, destruye la semántica y trivializa la crisis (bit.ly/3aImSxh−,) pero que, por otro, solito no puede escribir, casi, un texto sin invocarla (aquí igualito).