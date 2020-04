B

ueno, pasará. La economía mundial habrá quedado en ruinas, la vida de centenares de millones estará dislocada, otros tantos estarán sin trabajo y, lo peor, habrá un número enorme de sepulturas recientes. El huracán pandémico en curso es, en términos de globalidad, el fenómeno más desastroso que haya enfrentado la humanidad desde la imposición del neoliberalismo y de la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia de que su fuerza devastadora habrá estado concentrada no en años sino en meses.

Desde luego, México no se salva de sufrir el embate. Más allá del frenesí golpeador de la reacción en todas sus expresiones –académica, periodística, empresarial, política y la abiertamente delictiva–, que pretende responsabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación por los efectos de la pandemia e insiste en que casi cualquier otro país lo está haciendo mejor, con el estallido de infecciones de SARS-CoV2 no le ha ido bien a nadie y nuestro país no será la excepción.

Con independencia de nuestro saldo final de la pandemia, que será obligadamente trágico, como en todos los casos, al inicio de los contagios del coronavirus México contaba con una enorme ventaja comparativa en relación con otras naciones. Ahora bien: hasta donde vamos, entre los países más diezmados por el Covid-19 se encuentran algunos que venían de procesos de desmantelamiento de sus sistemas de salud pública, como España, Francia y Ecuador, o que carecen de tal sistema, como Estados Unidos.

En contraste, al inicio de la infección México llevaba más de un año enfocado en la reconstrucción del sistema de salud, devastado por cuatro décadas de políticas ruinosas, privatizadoras y de demolición del Estado. La recuperación de hospitales y centros de salud saqueados o abandonados, que ha sido uno de los frentes de trabajo en los que la 4T se ha empeñado más constancia y rigor, se traduce ahora en decenas de establecimientos que pueden ser utilizados si no para recibir a los pacientes más graves de Covid-19, sí al menos con centros hospitalarios en los que pueden atenderse otros padecimientos, con la finalidad de desahogar otras instituciones para que hagan frente a la emergencia.

Ciertamente, la crisis sanitaria encontró al Insabi en una fase muy temprana de organización y a las instituciones más veteranas, IMSS e Issste y los institutos de salud, en procesos aún no culminados de depuración de prácticas corruptas. Pero si el trabajo de reconstruir el sistema de salud pública no se hubiera emprendido desde el primero de julio de 2018, México estaría hoy viviendo una catástrofe indescriptible. Hay y seguirá habiendo fallas de funcionamiento y aplicación de las medidas de contingencia, sin duda, así como intereses mezquinos que persisten enquistados en el enorme aparato del sistema de salud, pero no basta con un puñado de anécdotas de falta de mascarillas para construir una situación de desastre como la que pretende instalar en la opinión pública el discurso de la reacción.