Enrique Méndez, Roberto Garduño, Georgina Saldierna, Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. 13

Los partidos de oposición consideraron insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno federal para apoyar a las pequeñas empresas en el país y exigieron que se formule un acuerdo nacional en el que participen todas las fuerzas políticas para enfrentar la pandemia de Covid-19.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, desdeñó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por la mañana dio a conocer la existencia de un millón de créditos adicionales para respaldar a las pequeñas empresas.

No es algo nuevo, eso es algo que el Presidente anunció en su informe trimestral. Básicamente dio a conocer tres medidas: una de ellas fue otorgar estos créditos, pero lo que no dijo en ese momento era la cantidad. Después, el secretario de Hacienda, en la reunión que tuvimos con los coordinadores, nos dijo que eran 25 mil millones de pesos y que de ahí iba a salir el millón de créditos, o sea, esto es dividir esta cantidad entre un millón de créditos, entonces realmente no es algo nuevo , apuntó.

De algo servirán

En el mismo sentido, las dirigencias nacionales de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano consideraron insuficientes los apoyos anunciados por el gobierno federal para las pequeñas empresas afectadas por la contingencia sanitaria del Covid 19, aunque estimaron que al menos servirán para que en un mes se puedan pagar los servicios esenciales de los negocios y se mantenga la planta laboral.