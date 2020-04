Los créditos tendrán un plazo de liquidación de tres años y para tramitarlos no habrá necesidad de ofrecer garantías ni realizar mayor papeleo.

Al igual que el primer apoyo de este tipo que fue anunciado junto con el plan de reactivación económica, los nuevos créditos serán de 25 mil pesos. El millón de nuevos créditos sería para todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus empleados ni quitándoles o reduciéndoles el salario , insistió.

Los recursos para ello, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, se obtendrán del pago de las 15 empresas que adeudan por impuestos cerca de 50 mil millones de pesos, ya que algunos industriales se comprometieron a saldar 15 mil millones. No obstante, indicó, otros se niegan a cubrir lo que deben, por lo que anunció que se presentarán denuncias penales en algunos casos con indicios de fraude fiscal.

A diferencia del primer millón que fue anunciado desde hace un par de semanas y el cual está dirigido a empresas formales o informales, los nuevos apoyos estarán enfocados a las pequeñas empresas familiares que tienen empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no han incurrido en despidos o reducción de sueldo de sus trabajadores en los pasados tres meses.

Apuntó que los recortes de plazas que dio a conocer la semana pasada la Secretaría del Trabajo correspondientes a las primeras semanas de la emergencia sanitaria se han registrado principalmente en grandes empresas, mientras los pequeños negocios han mostrado mayor compromiso con sus empleados.

De la mayoría de las empresas registradas en el país, 623 mil 136 (que representan 67.5 por ciento) son centros laborales con entre uno y cinco empleados.

Será la próxima semana cuándo el gobierno federal defina los detalles de este programa, como los bancos que se usarán para la distribución de recursos que se realizará a partir del 4 de mayo.

Morosos recurren al SAT

Al referirse al adeudo de los 50 mil millones de pesos de 15 empresas, con los cual se integrará el fondo para los créditos, el jefe del Ejecutivo señaló que algunos de los empresarios se acercaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para buscar un acuerdo.

De las que no han querido realizar pagos, precisó, no todas pueden ser denunciadas por la vía penal, pero sí hay algunas que, según el SAT, cometieron fraude fiscal y caen en la esfera del derecho penal. Yo también espero que ellos comprendan que no es nada personal, es una regla en el gobierno. Se procede contra todo aquello que implique una ilegalidad, sea quien sea .