La polémica y rechazo al contenido del proyecto de guía bioética elaborado por el Consejo de Salubridad General (CSG) continuaron ayer, no obstante las modificaciones a la misma que circularon el miércoles. Claustros académicos e investigadores de varias partes del país establecieron que frente a la pandemia por Covid-19 los derechos humanos no están en contingencia ni es posible transmitir la idea errónea de que existen futuros más importantes que otros.

Llaman a la sociedad a sumarse a proteger y adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas mayores y sus familias, y a los gobiernos de los tres niveles a honrar la democracia desde la realidad que viven las personas con 60 y más años .

Se trata del sector poblacional –se remarca también– conformado por 15.4 millones de mexicanos, de los cuales 73.1 por ciento son totalmente independientes y más de 80 por ciento participa en programas comunitarios y sociales, por lo que son parte fundamental de nuestra sociedad .

Los lineamientos que propone el CSG, plantean frases y ejemplos que podrían promover medidas de actuación y edadistas que no tomarán en cuenta el principio pro persona de los mayores de 60 años y que su vida podría ser menospreciada. Pedimos que se cumpla con el mandato de velar por la protección y promoción de los derechos humanos de las personas mayores, ello redituaría favorablemente en el mejoramiento de la convivencia intergeneracional de los mexicanos, indica también el documento.

Entre los redactores y colaboradores convocados para elaborar el proyecto de la guía bioética del CSG, figuran de manera preponderante investigadores de diversos institutos de la UNAM y de El Colegio de Bioética, así como de El Colegio de México, entre ellos los doctores María de Jesús Medina, César Palacios, Asunción Álvarez del Río, Roberto Blancarte y Gustavo Ortiz Millán.

En tanto, la Iglesia católica destacó que ante un sistema de salud que se vea sobrepasado por la epidemia de Covid-19, la decisión de qué paciente recibe la atención, la edad no puede ser considerada como el único y automático criterio de elección, ya que si fuera así se podría caer en un comportamiento discriminatorio hacia los ancianos y los más frágiles . En un pronunciamiento, pidió que se realicen pruebas de detección no sólo en pacientes sintomáticos , sino también de manera constante en algunas personas que no presentan síntomas. Omitir realizar el diagnóstico más profundo sobre la expansión de la epidemia no sólo es un error estratégico sino de orden moral , señaló.

(Con información de Jessica Xantomila)