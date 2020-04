Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. 4

Trabajadores del área de ambulancias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) denunciaron el despido de la jefa de Issstemergencias, Marlene López Betanzos, por solicitar los insumos de protección para personal de ese departamento, quienes trasladan a pacientes identificados o sospechosos de Covid-19.

Agregaron que Fiacro Jiménez Ponce, subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria, sólo se ha dedicado a debilitar el departamento transfiriendo ambulancias a provincia y dejándonos sin insumos .

El funcionario, subrayaron, tiene total desconocimiento de la forma en que opera este departamento, pero en particular de su importancia, por lo que debemos laborar sin los insumos necesarios y básicos para nuestra protección .

Por su parte, enfermeras, médicos y trabajadores administrativos del hospital general Balbuena, adscrito a los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México, protestaron por la falta de artículos de seguridad como guantes, cubrebocas y gel antibacterial.

En entrevista, personal de recepción destacó que si bien este nosocomio no se va reconvertir en instalaciones para enfermos de Covid-19, sí están llegando pacientes con síntomas respiratorios, y nosotros somos su primer contacto, pero no tenemos acceso ni a gel antibacterial .