Si nosotros queremos comprar barato, pues compramos a septiembre, pero en ese momento no nos sirve de absolutamente nada; ese sería el peor acto deshonestidad que pudiéramos hacer, comprar algo que nos lo van a entregar cuando esto ya se haya terminado , indicó Robledo.

Robledo refirió que en el caso de las empresas de Alemania y Estados Unidos, han aceptado la venta de ventiladores, pero con un plazo diferido de entrega porque sus gobiernos han impuesto restricciones para que se suministre primero los requerimientos de sus países.

Aseveró que el plazo de entrega ha sido un factor importante que incide en el costo de los equipos. No es una situación ni del IMSS ni de México, la lucha por conseguir ventiladores ha sido algo que han batallado todas las instituciones privadas y públicas del mundo .

Al responder a las diversas denuncias que se han hecho públicas cuestionando el sobreprecio en las que está comprando el IMSS, refirió que es información manipulada. Todos estos datos están en Compranet, de los cuales hasta ahora el IMSS no ha pagado un peso porque no se han entregado los equipos, pero además, censuró que en esas denuncias no se tome en cuenta un factor central: el plazo de entrega.