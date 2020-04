▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en su conferencia diaria que la contingencia sanitaria no ha rebasado a las autoridades. En la reunión con la prensa participaron el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario Hugo López-Gatell y el director del IMSS, Zoé Robledo. Foto Marco Peláez

Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. 2

El gobierno amplió la Jornada Nacional de Sana Distancia un mes, por lo que el confinamiento social ante la actual epidemia se extenderá al 30 de mayo, aunque en adelante las decisiones serán regionalizadas, por lo que 979 municipios con menor incidencia de Covid-19 concluiría el 17 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que la conclusión se estima siempre y cuando se cumplan las restricciones y agregó que la reanudación de las actividades sociales y económicas sería gradual.

Añadió que aún no es momento de decretar la fase 3, aunque dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar ya como tal . El primer ciclo de la epidemia se extendería hasta tratar 95 por ciento de los casos esperados y estiman que ocurra el 25 de junio, cuando el grado de contagio sea muy bajo.

El pico máximo de transmisión del virus estará entre el 8 y 10 de mayo. Hay otros pronósticos más optimistas de que fuera antes y otros menos positivos de que suceda después , indicó López-Gatell, pero, insistió, la epidemia no es una sola, hay diferencias en su presencia regional, por lo que se recomendará la contención geográfica de la movilidad a la población de municipios de baja incidencia; es decir, que no se traslade a zonas de mayor riesgo y viceversa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la decisión no es una ocurrencia, es la recomendación de científicos; lo más importante es la vida . El diagnóstico permitirá prepararnos, al saber cuánto tiempo más requerimos de este comportamiento solidario para que haya menos sufrimiento y podamos atemperar la crisis económica .

Consideró que no fuimos rebasados y no seremos rebasados. No nos van a faltar camas, ventiladores, médicos ni especialistas, y vamos a salvar muchas vidas entre todos por actuar de manera consciente y responsable . Adelantó que la próxima semana la Secretaría de Educación Pública informará sobre las adecuaciones al calendario escolar.

En tanto, el subsecretario de Salud destacó la importancia de anticipar la fase 2 y algunas decisiones que se adoptaron incluso antes de decretarla con tres metas: 1. Que la curva de crecimiento de casos confirmados y fallecimientos fuera menor, 2. Desplazar en el tiempo el punto máximo de la epidemia de tal manera que permita atender a la gente en hospitales, y 3. Ganar tiempo para la reconversión hospitalaria con la pretensión de bajar la mortalidad.