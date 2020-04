E

n diversas entregas de Economía Moral y en otros escritos (algunos en coautoría con Araceli Damián) he argumentado la necesidad ineludible del ingreso ciudadano universal suficiente e incondicional (ICUSI) como un derecho humano universal a una transferencia monetaria incondicional (TMI) periódica suficiente para una vida digna, desde el nacimiento hasta el fin de la vida. Mi argumento a favor del ICUSI ha estado centrado en la tendencia creciente a la automatización de todos los procesos productivos que ha corroído la liga entre ingreso y trabajo sobre la cual está construida la sociedad del trabajo pagado en la que vivimos: para la mayoría no habrá un empleo estable. Además del problema de sobrevivencia de quienes han perdido el trabajo y de los muchísimos más que lo perderán en los próximos decenios, la automatización está haciendo inviable el capitalismo, porque va perdiendo compradores mientras la producción va creciendo. El ICUSI independiza el ingreso del trabajo y hace posible vivir dignamente a los centenares de millones que no tendrán un trabajo pagado. Esta propuesta enfrenta resistencias, tanto ideológicas como conceptuales, profundas. Otorgar a toda persona un ingreso periódico sin contraprestación, va contra la frase bíblica, con la que Jehová castigó a Adán y Eva al expulsarlos del paraíso: ganarás el pan con el sudor de tu frente . De ahí la reacción de shock cuando alguien sugiere que el Estado otorgue una TM a las personas de manera periódica, sin que medie trabajo o pensión contributiva. Pero las TM no contributivas e incondicionales a adultos mayores en el país nos han ido preparando para la idea del ICUSI.

Con la pandemia del Covid-19 ha surgido una nueva contradicción: trabajar y proteger la salud se han vuelto incompatibles para la mayoría. Las autoridades les han dicho: quédate en casa sin decirles con qué recursos van a comprar alimentos y otros bienes y servicios esenciales. En muchos países (incluso México) se paralizó casi toda la actividad económica no esencial o no urgente y millones de personas se quedaron sin ingresos. El número de empleos registrados en el IMSS (empleos formales) cayó en marzo en 130 mil; en abril la caída va a ser mucho mayor. El seguro de desempleo protegió a la mayoría de quienes perdieron su empleo en Europa, pero sólo a una parte en EU y, en México, sólo a los trabajadores formales en la Ciudad de México. Los pobres del mundo y de México, y otros no pobres, pero que carecen de ahorros líquidos y de capacidad de endeudamiento, buscan seguir trabajando para sobrevivir, arriesgando su salud y la de sus familiares.