e los 50 mil millones de pesos que adeudan 15 grandes contribuyentes, el SAT ya aseguró el cobro de 15 mil millones. Algunos llegaron a un arreglo con el fisco; otros están negociando y hay algunos que dicen que se van a litigio, según información que proporcionó ayer el presidente López Obrador en la mañanera. Los compañeros reporteros lo presionaron para que soltara los nombres de los evasores pero se negó a hacerlo. Si descubriera su identidad se metería en problemas legales y además les daría a las empresas el argumento de violación al secreto fiscal. Lo que sí hizo fue enviar una carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos SalazarLomelín, para que ayudara al gobierno a la recuperación de los adeudos. El empresario regiomontano declinó la invitación, no está en su papel, dijo. En el medio empresarial corre la versión no confirmada de que en la lista de los 15 se encuentra una compañía de telecomunicaciones y una cadena de supermercados. También mencionó López Obrador, que en el seguimiento de los casos pudieron encontrarse elementos que abrirían la posibilidad de ejercer acción penal. La probable cercanía del ex presidente Peña Nieto a una de las corporaciones evasoras, dio ayer pie a la versión de que sus cuentas bancarias y las de su ex Angélica Rivera están siendo investigadas. Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sólo informó que se investiga al ‘compadre favorito’ de Peña Nieto, el diputado federal priísta, Luis Enrique Miranda. Fue subsecretario de Gobernación y titular de la Sedesol. Tiene fuero actualmente.

Estados Unidos: catástrofe laboral

Todos los empleos que se crearon en Estados Unidos a lo largo de los últimos tiempos –los ocho años de Obama y los casi cuatro de Trump–, se borraron entre marzo y abril de este año, según información de Bloomberg.

La semana pasada se sumaron otros cinco millones de estadunidenses a la lista de solicitantes de seguro de desempleo, lo que elevó el total a 22 millones, según cifras del Departamento de Trabajo con fecha de abril 11. De ahí la urgencia de Trump de que vuelva la actividad económica y laboral pero algunos gobernadores se oponen. En la Cámara de Representantes se escuchan voces en el sentido de que ha manejado mal y tarde la crisis. Y por si fuera poco, suspendió el suministro de recursos a la Organización Mundial de la Salud. Se salvó del impeachment promovido por el Partido Demócrata pero tal vez el Covid-19 acabe con sus aspiraciones releccionistas.