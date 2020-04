¿Qué seguirá tras la pandemia?

E

s el momento de quedarse en casa, aunque también de pensar en lo que sigue para que el futuro cercano no nos sorprenda. Se dice que la lección que nos dejará el Covid-19 nos hará ver el mundo de diferente manera y con un gran espíritu de solidaridad, y no lo dudo, pero pienso que el mundo al que nos ha llevado el capitalismo no se cambiará sólo con buena voluntad de los individuos; este mundo neoliberal no lo va a vencer, no lo va a cambiar el coronavirus, basta ver cómo en la historia de la humanidad, desgracias como las pandemias o las guerras han sido caldo de cultivo para que las élites políticas y económicas aprovechen la situación para concentrar más riqueza; es la intervención y participación de las mayorías, es la lucha de clases el instrumento de la transformación a la que aspiran esas mayorías.

En el caso de México es el momento de impulsar con mayor determinación el triunfo popular de 2018 y de profundizar en el camino de la 4T construyendo juntos, gobierno y pueblo, lo diferente. Me congratulo que una voz prestigiada como la del maestro Bernardo Bátiz plantee que la deuda del Fobaproa se contrajo contra disposición expresa de la Constitución y es nula de pleno derecho , pues hay que anularla ya y parar el saqueo que eso significa; las grandes empresas nunca van a saciar su sed de ganancias, el capital no tiene conciencia. Es el momento de cobrar impuestos justos a las mineras, a los bancos, a las transacciones financieras, de la moratoria de la deuda externa, en tanto se estabiliza la situación, nunca más la salud y la educación deben ser negocio, y de otras medidas que permitan transitar hacia el cambio de modelo económico y al combate de la desigualdad.

Benito Mirón Lince

Aclaración sobre pie de foto

Con relación a la nota titulada El diputado Sergio Mayer presentará hoy propuesta de rescate cultural , firmada por Mónica Mateos-Vega en el periódico que usted dirige, el pasado lunes 13, aparece un pie de foto junto a una imagen firmada por Marco Peláez.

Se afirma que se trata de una maqueta del proyecto asignado al artista Gabriel Orozco ; me permito puntualizar que esa imagen es falsamente atribuida a un trabajo del maestro Orozco, por lo que la información que ustedes proporcionan es incorrecta.

Le agradeceremos la aclaración pertinente con la finalidad de evitar confusiones y desinformación entre sus lectores.

Lorena Elizabeth Hernández, directora de Se Habla Español Comunicación

Apoya artículo de Bernardo Bátiz contra el Fobaproa

Tiene razón Bernardo Bátiz en su artículo del pasado 13 de abril, al señalar que es hora de terminar con el asalto en despoblado del Fobaproa, engendrado en los oscuros tiempos del zedillismo.

Ahora que el atraco ha sido señalado de manera clara y documentada, es tiempo de que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto y no se pierda este señalamiento en el vacío de la usual y cómplice connivencia.

Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

Niegan prórroga para pago de hipoteca

Hace 16 años contraje un crédito hipotecario con Su Casita. Tras su desaparición, la cartera ha pasado por diversas instituciones. Hoy el préstamo lo maneja una empresa denominada Pendulum, y su propietario es la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), dependencia gubernamental.